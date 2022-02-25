Лос-Анджелес, США, 25 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Kodak Black (Билл К. Капри) представил новый альбом под названием Back For Everything. Премьера пластинки состоялась во всех стриминговых сервисах 25 февраля.

Скриншот YouTube Kodak Black

Новый студийный проект включил в себя 19 треков и стал четвёртым в дискографии артиста. Единственным гостем релиза стал рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс).

Ранее Kodak Black получил ранение в ходе перестрелки. Инцидент произошёл во время вечеринки певца Джастина Бибера в Лос-Анджелесе (США).