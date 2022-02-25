Воронеж, , 11:42 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы ещё 320 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки 25 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 24 февраля, сообщалось о 195 новых госпитализированных пациентах.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего за сутки в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 3 442 человека (3 440 — сутками ранее). Выздоровевшим признан 3 241 человек, ещё 12 скончались.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 320 762 случая заражения коронавирусом, выздоровели 232 642 пациента, скончались 7 545 ковид-пациентов.