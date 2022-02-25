Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Больница Святого Георгия на севере Санкт-Петербурга, которая с начала пандемии была перепрофилирована под работу с пациентами с ковидом, готовится вернуться к оказанию плановой медицинской помощи, анонсировали 25 февраля в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница Святого Георгия

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Как отметили в городской администрации, в Петербурге уже несколько дней отмечается тенденция к снижению заболеваемости. Снижается нагрузка на городские больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении сегодня находится около 7 тыс. больных.

За минувшую неделю по сравнению с предыдущей количество госпитализированных больных уменьшилось почти на 29%. Количество свободных инфекционных коек в стационарах города сейчас составляет 29%. Это позволило за последнюю неделю вернуть в обычный режим работы родильный дом №16 и детскую больницу имени святой Ольги.

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«Сейчас к обычной работе возвращаются крупные многопрофильные стационары. Первая — больница святого Георгия. Основной корпус больницы не принимает пациентов с коронавирусом с 24 февраля. Сейчас там проводится дезинфекция. Прием неинфекционных больных начнется в первую неделю марта», — уточнили в Смольном указав, что по мере улучшения эпидемической ситуации к работе в обычном режиме будут возвращаться и другие стационары города.

Как отметил главный врач больницы Св. Георгия Валерий Стрижелецкий, планируется возобновить прием по основным направлениям работы больницы — травматологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии и сосудистой хирургии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря 2021 года в стационаре начал работу новый корпус-трансформер на 403 койки. Благодаря ему к работе в плановом режиме может вернуться основной корпус больницы, который непрерывно принимает инфекционных больных с апреля 2020 года.

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