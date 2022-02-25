Кострома, , 11:55 — REGNUM Инженера по ремонту муниципального казенного учреждения Костромы «Чистый город» не стали наказывать за травмы ребёнка у Вечного огня. Оправдательный приговор в отношении мужчины вынес Свердловский районный суд. Законность принятого решения также подтвердил Костромской областной суд.

«Вечный огонь» в Костроме Http://www.gradkostroma.ru

Напомним, инцидент произошёл в феврале 2020 года. Четырёхлетняя костромичка получила перелом костей правой руки из-за обрушения гранитной плиты братской могилы, распложенной у мемориала.

За месяц до этого мемориал обследовали специалисты МКУ «Чистый город». Комиссия учреждения выявила трещины в местах примыкания плит и пришла к выводу, что объект нуждается в ремонте. Однако, после этого памятник не привели в порядок и не оградили от посторонних. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность», посчитав виновным в травме девочки инженера учреждения.

Рассмотрев дело, Свердловский районный суд оправдал мужчину. Судья установил, что сотрудник не обладал распорядительными функциями, позволявшими ему начать ремонт памятника. Сторона обвинения и мать ребёнка обжаловали приговор в Костромском областном суде, но проиграли дело. Суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, не подлежащим отмене или изменению.

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