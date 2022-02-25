Челябинск, 25 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Челябинске вступил в силу приговор бывшему заведующему кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Ранее гражданина осудил Центральный райсуд Челябинска. Ему назначили 4 года 6 месяцев колонии общего режима. Осуждённый просил дать ему условный срок, но облсуд отказался это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в 2013—2020 годах он получил от студентов в общей сложности более 1,7 млн рублей.