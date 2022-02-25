Благовещенск, 25 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В коммерческом подкупе подозревают руководителя и главного бухгалтера управляющей компании Благовещенска. Предполагается, что преступление они совершили, сговорившись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

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Организация, в которой вскрылся этот инцидент, состояла в списке компаний, где осуждённые выполняли обязательные работы. Направленной в УК женщине проставили отметки в табеле учёта рабочего времени за материальные ценности на сумму около 20 тыс. рублей. Таким образом амурчанка «отработала» 220 часов.

В управляющей компании проведены обыски и изъяты документы. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Амурской области. Обыски проводились с участием представителей Росгвардии. Уголовное дело возбудили по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц за незаконные действия).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля аналогичное уголовное дело было возбуждено в Оренбургской области. В совершении преступления подозревают начальника отдела материально-технического снабжения частной компании. По версии следствия, он получил 400 тыс. рублей за снижение затрат по исполнению договора поставки.