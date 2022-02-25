Житель Вологодчины перевёл мошенникам более пяти миллионов рублей
Вологда, 25 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Жертвами мошенников стал 52-летний житель Череповца — мужчина перевел преступникам все свои накопления и кредитные средства, сообщает пресс-служба УМВД.
Правоохранителям мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, под предлогом подозрительных операций на его счету, убедил череповчанина перевести деньги в сумме 2 103 000 рублей через онлайн приложение банка на якобы безопасный резервный счет.
«Далее ему посоветовали проследовать в отделение банка, где оформить кредит на сумму 3 100 000 рублей и перевести на указанные звонившим счета. Общая сумма ущерба составила 5 203 000 рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего за прошедшие сутки на территории Вологодской области зарегистрировано 4 заявления о фактах дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 6,6 миллионов рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, мошенники выманили у 78-летней свердловчанки полмиллиона рублей.