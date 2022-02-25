Вологда, 25 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Жертвами мошенников стал 52-летний житель Череповца — мужчина перевел преступникам все свои накопления и кредитные средства, сообщает пресс-служба УМВД.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Правоохранителям мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, под предлогом подозрительных операций на его счету, убедил череповчанина перевести деньги в сумме 2 103 000 рублей через онлайн приложение банка на якобы безопасный резервный счет.

«Далее ему посоветовали проследовать в отделение банка, где оформить кредит на сумму 3 100 000 рублей и перевести на указанные звонившим счета. Общая сумма ущерба составила 5 203 000 рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за прошедшие сутки на территории Вологодской области зарегистрировано 4 заявления о фактах дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 6,6 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники выманили у 78-летней свердловчанки полмиллиона рублей.