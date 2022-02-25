Симферополь, 25 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Массированные DDoS-атаки на IT-инфраструктуру органов власти зафиксированы в Крыму 24 февраля. Атаки начались около 20:28 и продолжаются до сих пор.

Хакер

«В организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Северной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран. Все атаки относятся к http-flood атакам, направленным на вывод из строя веб-ресурсов», — сообщил «Крыминформ» генеральный директор АО «Крымтехнологии» Александр Узбек.

По словам специалиста, хакерам не удалось повлиять на работоспособность государственных информационных систем органов власти и портала Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 февраля, школы Крыма массово получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Власти региона приняли решение об отмене занятий.