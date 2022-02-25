Москва, 25 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Исполнительница Земфира прокомментировала информацию о проведении специальной военной операции на Украине. Она опубликовала пост на эту тему в своей группе «ВКонтакте» 25 февраля.

Земфира

«Мне грустно, тяжело. Я плачу», — написала артистка, отмечая, что она не хочет вооружённого конфликта. Однако позже этот пост был удалён.

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля 2022 года впервые за последние пять лет состоялся концерт Земфиры.