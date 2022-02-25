Москва, 25 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Москве опубликован рейтинг административных округов с наибольшим числом зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) за январь 2022 года. На первом месте Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) — 2693 всех ДДУ, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

На втором месте оказался Северо-Западный АО с результатом 1697 ДДУ, на третьем — Юго-Восточный АО — 1379. Меньше всего договоров долевого участия в строительстве зарегистрировано в Зеленоградском АО — 146, в ЦАО — 208 и ВАО — 360.

За январь на Новую Москву пришлось 26,3% от общего количества ДДУ, на СЗАО — 16,6%, на ЮВАО — 13,5%. На три округа приходится 56,4% от общего числа договоров. Всего в январе в Москве зарегистрировано 10,2 тыс. ДДУ. Это максимальный показатель за все годы.

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