Уфа, 25 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Три человека госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Сообщается, что утром 25 февраля в Туймазинском районе спасатели получили информацию о том, что в селе Субханкулово на выезде из этого населенного пункта столкнулись три автомобиля: Ford Fiesta, Nissan Qashqai и ZAZ Chance.

В результате дорожно-транспортного происшествия, загорелась автомашина ZAZ Chance. В больницу были доставлены водитель автомобиля ZAZ Chance и два человека, которые находились в автомашине Ford Fiesta.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии четыре человека на автомобиле попали в снежный плен.