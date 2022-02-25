В Башкирии в результате массового ДТП загорелся автомобиль
Уфа, 25 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Три человека госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что утром 25 февраля в Туймазинском районе спасатели получили информацию о том, что в селе Субханкулово на выезде из этого населенного пункта столкнулись три автомобиля: Ford Fiesta, Nissan Qashqai и ZAZ Chance.
В результате дорожно-транспортного происшествия, загорелась автомашина ZAZ Chance. В больницу были доставлены водитель автомобиля ZAZ Chance и два человека, которые находились в автомашине Ford Fiesta.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии четыре человека на автомобиле попали в снежный плен.