Кемерово, 25 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Марина Каширская ИА REGNUM Весна идёт

«Третья декада февраля, по предварительным расчетам, предполагалась со среднедекадной температурой воздуха −6…−10 °С, что выше нормы на 4−6 °С, и на данный момент оправдывается», — уточнили синоптики.

При этом в ближайшие дни столбики термометров днём могут повышаться до плюсовых отметок, а в ночные часы местами будет легкий мороз. Осадки возможны почти ежедневно, но сильных снегопадов не прогнозируется.