Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM На Среднем Урале на 72-ом году жизни скончался автор памятника «Седой Урал» Геворк Геворкян. Об этом в социальных сетях сообщил хранитель фондов Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

Торжественное возложение венков к памятнику Седой Урал

Екатеринбург.рф

«Ушел в вечность скульптор, заслуженный художник России, почетный академик Российской академии художеств, профессор Уральского Архитектурного Университета Геворк Арутюнович Геворкян — автор екатеринбургских памятников Пушкину и «Седой Урал», сообщил Скробов.

Геворк Геворкян с 1992 года преподавал в Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Он был профессором кафедры Композиционно-художественной подготовки. В Екатеринбурге скульптор создал ряд памятников и мемориальный комплекс, посвященный участникам Октябрьской революции и Гражданской войны.