Харьков, Украина, , 11:28 — REGNUM В Харькове ВСУ разместили реактивные системы залпового огня на территории жилых районов, используя их как прикрытие. Это следует из видеоролика, опубликованного телеграм-каналом «Выпускайте Z Кракена!».

Площадь Свободы. Харьков Shmuliko

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Судя по опубликованному местными жителями видеоролику, по улице Полтавский Шлях, одной из центральных улиц Харькова, передвигается техника ВСУ с украинскими флагами.

Рядом с жилыми домами установлены украинские системы РСЗО: не исключено, что украинские военные используют жилые кварталы для укрытия.

Ранее в соцсетях также публиковались видеоролики, на которых ВСУ размещали системы РСЗО в жилых кварталах Харькова.