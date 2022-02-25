Харьков, Украина, 25 февраля 2022, 11:28 — REGNUM В Харькове ВСУ разместили реактивные системы залпового огня на территории жилых районов, используя их как прикрытие. Это следует из видеоролика, опубликованного телеграм-каналом «Выпускайте Z Кракена!».
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Судя по опубликованному местными жителями видеоролику, по улице Полтавский Шлях, одной из центральных улиц Харькова, передвигается техника ВСУ с украинскими флагами.
Рядом с жилыми домами установлены украинские системы РСЗО: не исключено, что украинские военные используют жилые кварталы для укрытия.
Ранее в соцсетях также публиковались видеоролики, на которых ВСУ размещали системы РСЗО в жилых кварталах Харькова.