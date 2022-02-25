Штат Калифорния, США, , 11:54 — REGNUM Американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) и исполнительница Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) опубликовали ролик на совместную песню Freaky Deaky. Премьера видеоработы состоялась на YouTube-канале Tyga 25 февраля.

Tyga Скриншот YouTube

В видео артисты посещают различные локации и рассказывают о любовных чувствах. Съёмки клипа проходили в Калифорнии (США).

Ранее Tyga и Doja Cat уже сотрудничали друг с другом. Так, в 2019 году у музыкантов выходил совместный сингл Juicy.

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