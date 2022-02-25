Штат Калифорния, США, 25 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) и исполнительница Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини) опубликовали ролик на совместную песню Freaky Deaky. Премьера видеоработы состоялась на YouTube-канале Tyga 25 февраля.

Скриншот YouTube Tyga

В видео артисты посещают различные локации и рассказывают о любовных чувствах. Съёмки клипа проходили в Калифорнии (США).

Ранее Tyga и Doja Cat уже сотрудничали друг с другом. Так, в 2019 году у музыкантов выходил совместный сингл Juicy.