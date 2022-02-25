Москва, , 11:27 — REGNUM За последние сутки в России выздоровели от коронавирусной инфекции 167 310 человек, сообщили 25 февраля в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным на 25 февраля, число госпитализаций составило 14 937, увеличившись по сравнению с предыдущими сутками на 73%. Ситуация не изменилась в двух субъектах, в девяти регионах наблюдалось снижение числа госпитализированных, в остальных 74 регионах — увеличение.

«Выздоровело за сутки 167 310 человек, или на 22,6% больше по сравнению с 24 февраля 2022 года», — рассказали в штабе.

За истекшие сутки выявили 123 460 новых заражений коронавирусом, скончались 787 человек.