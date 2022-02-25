Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Авария на шахте в Красносулинском районе Ростовской области, случившаяся утром 25 февраля, не повлияла на работу предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 февраля.

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По уточнённым данным, ЧП случилось на шахте АО «Шахтоуправление «Обуховская» при проведении подготовительных работ в штреке (протяженностью 120 метров). В 67 метрах от устья выработки произошло обрушение пород кровли. В настоящее время продолжается проветривание забоя штрека. Ведутся работы по уборке обрушившейся породы.

«Шахта продолжает работать в штатном режиме. Её работа находится на контроле Ростехнадзора и министерства промышленности и энергетики Ростовской области», — пояснили власти.

ИА REGNUM сообщало, что за завалом остались трое горняков. С ними установлена связь, никто из них не пострадал.