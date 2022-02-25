Вологда, , 11:25 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали девять человек, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 3363, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки в регионе выявили 1 823 носителя коронавируса, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 157 701.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России скончались 787 ковид-пациентов.