Москва, 25 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Территория в районе Чернобыльской АЭС накануне была взята под контроль Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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"Вчера, 24 февраля текущего года, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что радиоактивный фон в районе указанной АЭС в норме, ее персонал продолжает обслуживать объекты станции, отслеживая радиационную обстановку.

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вести с Россией переговоры о нейтральном статусе Украины, однако также хочет получить гарантии безопасности.