Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге школьник попал под колёса автомобиля. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 24 февраля. По словам матери пострадавшего, ребёнок возвращался домой из школы. На нерегулируемом пешеходном переходе он убедился, что водители автомобилей дают ему возможность перейти дорогу. Тем не менее мальчик не заметил одну из движущихся машин. Водитель иномарки Volkswagen Golf не успел затормозить и наехал на пешехода.

В ГИБДД установили, что школьник переходил дорогу в капюшоне. В результате ДТП ребёнок получил травму. Его доставили в больницу с переломом ноги.