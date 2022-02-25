Москва, , 11:23 — REGNUM В районе острова Змеиный, который расположен в Черном море около границы с Румынией и относится к Одесской области, 82 военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольносложили оружие. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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«В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в данный момент со сдавшихся военных Украины берется подписка об их отказе от участия в боевых действиях и они вернутся к своим сеьям в течение ближайшего времени.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе специальной военной операции все военнослужащие Украины, которые сдались в плен, будут отпущены домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что территория в районе Чернобыльской АЭС накануне была взята под контроль Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России.