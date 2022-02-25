Чебоксары, 25 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса, в котором получили травмы и госпитализировали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Авария с участием маршрутки в Чувашии

Авария произошла утром 25 февраля в селе Шыгырданы Батыревского района с участием маршрутки, следовавшей по маршруту Бакашево — Батырево. Предварительно в полиции установили, что 30-летний водитель фуры DAF не справился с управлением на заледенелой дороге и столкнулся с автобусом Fiat Ducato, в салоне которого находились 14 пассажиров.

В МВД по Чувашии отмечают, что в результате столкновения травмы получили пять пассажиров, в том числе 11-летний ребёнок. Пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авария с участием автобуса произошла 18 февраля на улице Энтузиастов в Чебоксарах: пассажирское транспортное средство врезалось в столб. Травмы получили три человека.

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