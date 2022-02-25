Кемерово, , 11:21 — REGNUM В Кемеровской области на протяжении последней недели наблюдается стойкое снижение количества обращений как в «красные зоны» детских и взрослых поликлиник, так и вызовов на дом. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Поликлиника Samregion.ru

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«Уменьшается количество вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции, которая выявляется как методом ПЦР, так и ИХА-диагностики, — уточнила она. — Принято решение о том, что наши поликлиники с этого воскресенья не работают, у них будет выходной день, то есть они возвращаются к своему обычному режиму работы. Взрослые поликлиники в субботу будут работать до 18:00, детские поликлиники у нас работают до 14:00».

Также в регионе возобновляются плановые профилактические прививки, профилактические осмотры, диспансеризация для детей. Кроме того, на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возобновлении профилактических осмотров взрослого населения.