Мурманск, , 11:21 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 677 человек, 87 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, с начала пандемии в регионе жертвами ковида стали 3090 человек, пятеро из них скончались накануне, 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число заболевших ковидом за последние сутки пополнили 123 460 человек.