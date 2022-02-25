Брянск, , 11:23 — REGNUM В Брянской области за прошедшие сутки выписаны после выздоровления 488 пациентов, перенёсших COVID-19. Госпитализировано ещё 56 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в региональном оперативном штабе.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Всего в Брянской области подтверждено 139 870 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение 115 295 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 3 451 пациентов, в том числе девять летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

С начала пандемии лаборатории региона проверили 1 543 785 тестов на COVID-19.