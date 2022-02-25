Курск, 25 февраля 2022, 11:19 — REGNUM В Курской области банки работают в штатном режиме, необходимый резерв наличных есть. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе областной администрации.
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Комитет финансов Курской области 24 февраля провел совещание с руководством регионального подразделения Банка России и банков, представленных на территории области.
Банк России заверил, что будет обеспечивать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности финансовых организаций.