25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Воевать с Россией при том, что Россия ни с кем не воюет? Сеть высмеяла заявление минобороны Франции.

Светлана Шаповалова, , 12:16 — REGNUM Заявление минобороны Франции об отсутствии у Европы и США желания вступать в войну с Россией массово обсуждают в интернете. Люди приводят свои версии — почему? И напоминают, что Россия войн не развязывала. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в соцсетях.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Еще одни лжецы, вы мечтаете вступить в войну, только сил и средств у вас нет, да и нет такой силы воли и духа, как у русского воина. Потерять все, что у вас есть, вы боитесь и показать свою слабость. Есть диванные войска, а в Европе — бумажные войска», — считает С.

«Потому что у нас миротворческая миссия, чистим от хунты и ядерной угрозы», — отмечает Михаил.

«В ЕС и на Западе только пакостить способны», — замечает Сергей Миланов.

«А никто в войну не вступает. Россия просто убирает мусор, который образовался возле наших границ в большом количестве», — поддерживает Владимир Щербань.

«Россия больше никому не позволит командовать! Медведь проснулся от спячки!» — считает Илья Панов.

«Скоро Европа будет создавать альянс с Россией, а не с НАТО. Они поняли, что только Россия может их защитить от агрессии», — отмечает Николай.

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Не обошлось и без иронии.

«Да ладно. А кто из министров стран НАТО хотел поговорить с Россией с позиции силы? Уже забыли?» — напоминает Сергей Иванов.

«Понимают, что это суицид», — считает Пётр Фризен.

«Ну вот и слава Богу! Рефлекс Павлова выработался», — отреагировала Нина Старосельцева.

«Конечно, лучше ещё вооружение Украине подкинем, из-за которого всё и началось», — иронизирует Марина.

«Да ну? А что же вы, русофобы, все 8 лет так нас грязью поливали? Польша? Чехия? Франция? Германия? Латвия? И т. п. Садитесь в танки и защищайте своих братьев нацистов и бандеровцев… Вы же так яростно поддерживали киевский режим всё это время», — замечает А.

«Потому что воевать с Россией не придётся уже через 10 минут после начала», — считает Сергей Барочников.

«Так не тот путь выбрали для урегулирования ситуации. Санкции сделают только хуже и для самой Европы. Надо уметь договариваться, что Европа не хотела делать. Слушала только старшего брата, далеко за океаном», — рассуждает Владимир.

Много в Сети публикуют комментариев-рассуждений.

«Войны и не будет. Посмотрите презентацию возможностей ВС РФ в Сирии и на Украине. Оно вам надо?» — обращает внимание Андрей Козлов.

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«Правильно. А то можем рассердиться и ненароком освободить Европу от американской оккупации», — отмечает Валерий.

«Война давно уже ведётся, с помощью их грёбаных санкций, слежки, подслушиваний, подглядываний, стройке вокруг России разных лабораторий и прочих паскудных методов. Разве нет?» — спрашивает Лариса Устинова.

«Не хотят или не могут воевать? НАТО бомбит только слабых. Ирак, Сирия, Ливия, Сербия. На эти страны хотелка нашлась?» — вопрошает житель Германии.

«Это правильное решение. Не давайте оружия, не посылайте инструкторов, на делайте провокаций… И будет всем счастье и мирное сотрудничество», — заметил Василий Розинкин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в ЕС и США, 25 февраля заявила министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции RTL.

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