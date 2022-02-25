Москва, , 11:18 — REGNUM На Украине выведено из строя 11 военных аэродромов Украины, заявили 25 февраля в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Tourister.ru

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Сообщается, что в ходе военной операции российскими вооруженными силами выведены из строя 118 военных объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса», а также 36 РЛС.

Сбиты пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, семь РСЗО и пять боевых катеров.