Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В результате обрушения на шахте «Обуховская» в Ростовской области пострадавших нет, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 февраля.

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«В результате обрушения образовался завал. В забое выработки находятся трое горняков. Никто из шахтеров не пострадал», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент на шахте в Красносулинском районе произошёл утром 25 февраля. На месте работают спасатели. С тремя горняками, оказавшимися за завалами после обрушения на шахте в Ростовской области, налажена связь.