Орел, , 11:16 — REGNUM Заведующая кафедрой одного из вузов Орла подозревается в нескольких эпизодах получения взяток, сообщили 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Орловской области. Преступления выявили сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По предварительной версии следствия, женщина 1983 года рождения с октября 2019 по август 2021 года получала незаконное денежное вознаграждение от двух студентов за выставление положительных оценок по экзаменам и зачетам, а также за написание дипломной работы и предоставление готовых ответов к вступительному экзамену в магистратуру. Общая сумма взяток, по предварительным данным, составила около 97 тыс. рублей.

В отношении женщины на основании материалов полиции СУ СКР по Орловской области возбудил четыре уголовных дел по статье о получении взятки.

В СК уточнили, что речь идёт о заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». В отношении подозреваемой проводятся следственные действия.