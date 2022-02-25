Москва, , 11:16 — REGNUM Деньги в современном мире перестали иметь ключевое значение. Их напечатали так много, что многие не знают, куда их вкладывать, особенно в Азии. Отсюда эти игры с криптовалютой и покупками NFT (цифровых произведений искусства), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Имеют значение каналы доступа к ним и еще лет 10 назад — это была проблема. США или ЕС вводили финансовые санкции и государства лишались каких-то важных кредитов. Сегодня такой рычаг в полной мере не работает.

Двусторонние расчёты в национальных валютах, криптовалюта и бартер размывают силу регуляторов доллара или евро.

В конечном итоге, не деньги нужны людям и государственным органам, регулирующим экономическую политику, а услуги и физические товары для потребителей.

Поэтому финансовые санкции против России не собьют её с ног, задача не заметить их уже решена. Будут технологические и логистические вопросы, но, в целом, как говорится: ЕС и США замахнулись на рубль, а ударили на полушку.

Вводя санкции доступа к официальному рынку капитала, Запад создаёт серый рынок, просто потому, что у владельцев этих денег только два варианта: или переводить его на серые каналы заработка, или терять их и разоряться.

США создадут как раз такой рынок, а ЕС этого не позволят — конкуренция, понимаешь», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренный саммит по ситуации на Украине 25 февраля провели лидеры стран и правительств Евросоюза в Брюсселе. На саммите утверждён второй пакет санкционных мер в отношении России в связи с проведением военной операцией на Украине.

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