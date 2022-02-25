Уфа, , 11:16 — REGNUM Деятельность лаборатории приостановили из-за некачественных и недостоверных результатов исследований в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Тестирование наблюдателей Ямала на коронавирус Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Сообщается, что лаборатория ФастТест (ООО «Полимед») функционировала в международном аэропорту «Уфа». В конце прошлого года сотрудники лаборатории проводили отбор мазков у прилетающих в республику лиц и направляли в лаборатории на исследование.

«В рамках мониторинга штаммов возбудителей новой коронавирусной инфекции положительные пробы на COVID-19 из лабораторий республики оправляются на исследования в научные учреждения Роспотребнадзора. Что произошло и с компанией ФастТест, положительные пробы были направлены на секвенирование, результатом принадлежности оказался штамм «омикрон». Выявленные случаи носительства штамма «омикрон» на территории республики были практически одни из первых, поэтому Управлением было оказано особое внимание», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сотрудники управления Роспотребнадзора позвонили женщине, пробы который показали «омикрон». Она была очень удивлена, поскольку получила от ООО «Полимед» отрицательный результат теста. При этом женщина подтвердила свои слова копией документа. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и установили не единичный факт направления гражданам результатов исследований на COVID-19 с отрицательным результатом, хотя у них был обнаружен вирус.

В ходе проверки было установлено, что в лаборатории нарушались условия отбора проб, сроки доставки биологического материала и правила обращения с медицинскими отходами. Эти нарушения и являются причиной некачественных и недостоверных результатов исследований.«Данное событие создает угрозу распространения COVID-19 на территории республики и за ее пределами, так как граждане по прилету из-за границы сдавали тест в здании аэропорта, получали отрицательный результат и не соблюдали режим изоляции», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что 18 февраля 2022 года суд оштрафовал на 200 тысяч рублей лабораторию ФасТест (ООО «Полимед») и приостановил ее деятельность.