Архангельск, 25 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Архангельске мать двоих малолетних детей поймали на сбыте наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

loc.gov Мать одиночка

31-летняя женщина решила подзаработать и в октябре 2021 года устроилась «закладчицей» в интернет-магазин по продаже наркотиков. За свою преступную деятельность женщина получала вознаграждение в виде криптовалюты. Свою вину обвиняемая признала в полном объёме.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемой, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежь Архангельской области все чаще втягивается в наркобизнес.