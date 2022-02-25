Саратов, , 11:19 — REGNUM В Саратовской области за сутки в госпитали доставили 243 пациента с коронавирусом, выписали по выздоровлении 2487 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

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По состоянию на 25 февраля всего выздоровели 151 383 человека. Подтверждено с начала пандемии 194 803 случая заражения коронавирусом, в том числе 1924 — новых. Среди инфицированных за прошедшие сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 725 человек, 323 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2423 пациента, на амбулаторном — 35 624.

За сутки умерли 14 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5608 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области приняли решение об отмене системы QR-кодов.

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