Якутск, 25 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Якутии проводится проверка. Поводом для визита правоохранителей стало исполнение госконтракта, по которому в регион должны были привезти кислородные станции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе минздрава региона.

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«Министерством оказывается полное содействие и предоставляются все документы», — подчеркнули в ведомстве.

Исполнителю контракта ООО «Диомед» в ноябре 2021 года перечислили более 620 млн рублей, но станции республика до сих пор не получила. Условия соглашения поставщик обещал выполнить 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ республики называли ненадёжной компанию, с которой был заключён контракт на поставку кислородных станций. По договору в срок до 25 февраля оборудование должно было быть установлено и запущено в работу.