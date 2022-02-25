Париж, , 11:11 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что государство готово помочь «в случае необходимости» президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает BFM TV.

Жан-Ив Ле Дриан Иллюстрация: flickr.com

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Глава МИД Франции заверил, что «безопасность» президента является «центральным элементом».

«Мы в состоянии помочь президенту в случае необходимости, но важно, чтобы он занял свое место. Меня поражает хладнокровие президента Зеленского, мастерство его слова и то, как он обращается к своему народу», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу президента Украины о переговорах.

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