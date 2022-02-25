Тюмень, , 11:11 — REGNUM На Ямал и в Тюмень из Краснодарского края можно вылететь из аэропорта города Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал».

Аэропорт в Сочи Aer.aero

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В связи с временным приостановлением работы аэропорта Краснодара авиакомпания «Ямал» предлагает пассажирам, желающим отправиться на юг России или вернуться обратно в ЯНАО и Тюмень, прямые рейсы: по воскресеньям Салехард — Сочи — Салехард; по субботам Новый Уренгой — Сочи — Новый Уренгой; по пятницам Тюмень — Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье.

Подробнее о возможностях оформления пересадки на рейс в Сочи и обратно можно уточнить в колл-центре по номеру телефона 8−800−234−44−02 (бесплатно по России), либо написать в раздел «Обратная связь» на сайте авиакомпании «Ямал».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, по информации Росавиации в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены до 3:45 мск 2 марта 2022 года.

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