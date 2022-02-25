Калуга, , 11:23 — REGNUM Фотовыставка памятных монет Банка России с изображениями редких животных открылась в калужской областной библиотеке им. В. Г. Белинского. Тематическая экспозиция рассказывает о монетах, посвященных краснокнижным животным, которые оказались под угрозой исчезновения, сообщает ИА REGNUM.

Фотовыставка памятных монет «Драгоценный мир живой природы» Cbr.ru/kaluga

Выставка состоит из 30 фотопанно. Посетители смогут по достоинству оценить мастерство художников-медальеров, «ожививших» изображения на монетах, а также узнать интересные факты о повадках и среде обитания редких животных. Среди них монеты с изображением амурского тигра — самого крупного представителя кошачьих, манула — ровесника саблезубого тигра, появившегося на Земле примерно 10−12 миллионов лет назад, красного коршуна — хищника, обитающего в Псковской и Калининградской областях и находящегося под угрозой исчезновения, полярного медведя — живого символа Арктики.

«Учитывая, что тираж любых памятных монет ограничен, фотовыставка Банка России «Драгоценный мир живой природы» дает уникальную возможность познакомиться с редкими монетами, посвященными представителям животного мира, подробно изучив изображения на монетном поле», — отметил заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Банк России регулярно выпускает памятные монеты с изображениями редких представителей фауны, призывая тем самым к защите природного многообразия. Всего с 1992 года было выпущено более 150 монет из драгоценных металлов в сериях «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Экспозиция «Драгоценный мир живой природы» будет открыта в калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского до 31 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском Дворце спорта открылась фотовыставка «Монеты славы»