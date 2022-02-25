Чебоксары, , 11:10 — REGNUM Власти Чувашии не могут препятствовать застройке федеральной территории, в том числе у мемориального комплекса «Победа», но «при этом мы можем выставить требования» с учётом особенностей площадок. В частности, архитектурной, экологической и геологической специфике участков. Об этом заявил 25 февраля глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о жилищном строительстве у парка «Победа» в Чебоксарах.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Руководитель республики сослался на поручение президента России Владимира Путина об активизации строительства «для обеспечения качества жизни населения».

«Чтобы это жильё было и доступное, и комфортное, и отвечающее всем современным стандартам. Кроме того, сама жизнь, естественно, будет меняться таким образом, что скоро, скорее всего, увидим, что молодое поколение будет выбирать не владеть жильём, а пользоваться им, в том числе в виде арендных отношений и так далее. Такая тенденция прослеживается», — сказал Олег Николаев.

Он отметил, что в рамках данного поручения Дом. рф выявляет участки федеральных земель в регионах для реализации данных жилищных задач. В том числе выставлен на конкурс участок у мемориального комплекса «Победа» в Чебоксарах для последующей комплексной застройки территории.

«Мы, естественно, не можем, с одной стороны препятствовать, но при этом можем выставить требования с точки зрения архитектурных решений, учёта геологических и иных особенностей. И естественно, не нарушая ни экологию, ни внешний облик, ни другие составляющие нашего города. Ровно исходя из этого будет обсуждаться проект застройки после того, как пройдут все конкурсные процедуры. На сегодняшний день это не парк, это заброшенная территория, давайте честно скажем. Парк [«Победа»] как был, так и останется, парк мы будем и дальше развивать, соответствующим образом наполнять его и содержанием, и другими смыслами, потому он для нас является очень важным», — сказал глава Чувашии.

Он также заверил, что с учётом важности сохранения экологического пояса в городах России — а данную задачу также поставил президент — во время застройки, в том числе жилищной, «эти параметры будут учитываться и соответствующим образом закладываться».

Объявление о торгах в 2021 году Дом.рф

Как сообщало ИА REGNUM, при участии Дом. рф в Чебоксарах планируется построить «микрорайон комфорт-класса» с «подземным паркингом, зелеными зонами и объектами социальной инфраструктуры». Речь идёт об участке по улице Зои Яковлевой площадью 3,3 гектара у мемориального комплекса «Победа». Ожидается, что инвестор проекта будет определён на торгах 4 марта 2022 года. Начальная стоимость права заключения договора комплексного развития территории на пятилетний период составляет 18,3 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Плевать на народ?»: чебоксарцы против «человейников» у парка Победы