Чебоксары, 25 февраля 2022, 11:10 — REGNUM Власти Чувашии не могут препятствовать застройке федеральной территории, в том числе у мемориального комплекса «Победа», но «при этом мы можем выставить требования» с учётом особенностей площадок. В частности, архитектурной, экологической и геологической специфике участков. Об этом заявил 25 февраля глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о жилищном строительстве у парка «Победа» в Чебоксарах.
Руководитель республики сослался на поручение президента России Владимира Путина об активизации строительства «для обеспечения качества жизни населения».
Он отметил, что в рамках данного поручения Дом. рф выявляет участки федеральных земель в регионах для реализации данных жилищных задач. В том числе выставлен на конкурс участок у мемориального комплекса «Победа» в Чебоксарах для последующей комплексной застройки территории.
Он также заверил, что с учётом важности сохранения экологического пояса в городах России — а данную задачу также поставил президент — во время застройки, в том числе жилищной, «эти параметры будут учитываться и соответствующим образом закладываться».
Как сообщало ИА REGNUM, при участии Дом. рф в Чебоксарах планируется построить «микрорайон комфорт-класса» с «подземным паркингом, зелеными зонами и объектами социальной инфраструктуры». Речь идёт об участке по улице Зои Яковлевой площадью 3,3 гектара у мемориального комплекса «Победа». Ожидается, что инвестор проекта будет определён на торгах 4 марта 2022 года. Начальная стоимость права заключения договора комплексного развития территории на пятилетний период составляет 18,3 млн рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: «Плевать на народ?»: чебоксарцы против «человейников» у парка Победы