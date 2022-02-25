Москва, 25 февраля 2022, 11:10 — REGNUM На Украине в районе острова Змеиный (Одесская область) сложили оружие 82 украинских военнослужащих, заявили 25 февраля в Министерстве обороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Также в Минобороны заявили, что в ходе военной операции российскими вооруженными силами выведены из строя 118 военных объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 РЛС.