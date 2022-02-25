Москва, 25 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Российский рэпер Джизус (Владислав Кожихов) выпустил сингл «Я не теряю надежды», который войдёт в его новую пластинку. Премьера композиции состоялась на всех музыкальных платформах 25 февраля.

Скриншот YouTube Джизус

В новой песне музыкант затрагивает тему надежды в светлое будущее и любви к своей нации. Ожидается, что «Я не теряю надежды» станет последней опубликованной работой артиста в преддверии выхода студийного альбома.

Напомним, что 11 марта 2022 года состоится публикация нового альбома Джизуса. Проект под названием 74: War 復活 включит в себя 32 композиции.