Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM В Центральном районе Санкт-Петербурга задержан молодой человек, который в День защитника Отечества обстрелял троллейбус из пневматического пистолета. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В центре Петербурга обстреляли троллейбус. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Обстрел общественного транспорта был совершен поздним вечером 23 февраля на пересечении площади Пролетарской Диктатуры и Лафонской улицы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что стреляли с балкона дома 62 по Суворовскому проспекту. Спустя несколько минут, в ночь на 24 февраля, в квартире этого же дома был задержан 18-летний местный житель, у которого был изъят пневматический пистолет.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.