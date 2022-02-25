Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области работа по приему беженцев из Донбасса близка к завершению, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 25 февраля.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время к работе с беженцами, эвакуированными из республик Донбасса, привлечено более 8,2 тыс. специалистов и 2,6 тыс. единиц техники.

«За ближайшие выходные работу по приему беженцев планируется завершить», — уточнили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области встретят ещё 764 жителя ЛНР