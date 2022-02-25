В Ростовской области работа по приему беженцев близка к завершению — МЧС
Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Ростовской области работа по приему беженцев из Донбасса близка к завершению, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 25 февраля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Народ Донбасса
В настоящее время к работе с беженцами, эвакуированными из республик Донбасса, привлечено более 8,2 тыс. специалистов и 2,6 тыс. единиц техники.
«За ближайшие выходные работу по приему беженцев планируется завершить», — уточнили в ведомстве.