Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Ростовской области работа по приему беженцев из Донбасса близка к завершению, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

В настоящее время к работе с беженцами, эвакуированными из республик Донбасса, привлечено более 8,2 тыс. специалистов и 2,6 тыс. единиц техники.

«За ближайшие выходные работу по приему беженцев планируется завершить», — уточнили в ведомстве.