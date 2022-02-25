Москва, 25 февраля 2022, 11:05 — REGNUM В Донбассе зафиксировали случаи пресечения украинскими вооружёнными силами попыток перейти солдат на сторону ДНР. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
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«Есть плохие примеры. На Дебальцевском направлении были попытки перейти у военнослужащих, сложить оружие. Но они были расстреляны в спину своими сослуживцами. Там подпирают как раз националисты», — заявил Пушилин.
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