Москва, , 11:05 — REGNUM В Донбассе зафиксировали случаи пресечения украинскими вооружёнными силами попыток перейти солдат на сторону ДНР. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Есть плохие примеры. На Дебальцевском направлении были попытки перейти у военнослужащих, сложить оружие. Но они были расстреляны в спину своими сослуживцами. Там подпирают как раз националисты», — заявил Пушилин.

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