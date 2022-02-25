Новосибирск, 25 февраля 2022, 11:04 — REGNUM В новосибирские магазины поступил хлеб в специальных упаковках с QR-кодом, ведущим на инстаграм-аккаунт регионального управления МЧС России. Таким образом ведомство планирует довести до максимально широкой аудитории правила пожарной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Уточняется, что более 300 000 булок пшеничного хлеба в специальных упаковках с QR-кодом будут поставляться в магазины на протяжении нескольких месяцев.
Необычный формат проведения профилактики пожаров в быту придумали в новосибирском управлении ведомства. Идею поддержали в хлебообъединении «Восход».
Ссылка с упаковки хлеба ведёт на минутный ролик на тему пожарной безопасности в быту.