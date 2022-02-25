Новосибирск, , 11:04 — REGNUM В новосибирские магазины поступил хлеб в специальных упаковках с QR-кодом, ведущим на инстаграм-аккаунт регионального управления МЧС России. Таким образом ведомство планирует довести до максимально широкой аудитории правила пожарной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Противопожарный» хлеб ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Уточняется, что более 300 000 булок пшеничного хлеба в специальных упаковках с QR-кодом будут поставляться в магазины на протяжении нескольких месяцев.

Необычный формат проведения профилактики пожаров в быту придумали в новосибирском управлении ведомства. Идею поддержали в хлебообъединении «Восход».

Ссылка с упаковки хлеба ведёт на минутный ролик на тему пожарной безопасности в быту.