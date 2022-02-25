Киев, 16 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. 14−15 августа состоялся двухдневный визит на Украину Франк-Вальтера Штайнмайера и Жан-Марка Эро — министров иностранных дел Германии и Франции. Основная цель визита европейских дипломатов — принуждение Киева к выполнению Минских договорённостей. Однако похоже, что стороны продолжают говорить на разных языках. ЕС продолжает настаивать на безальтернативности Минских соглашений, украинские политики продолжают доказывать, что соглашения правильные, но выполнить их никак невозможно. Экспертное сообщество на Украине попеременно подозревает европейских дипломатов в явной или скрытой работе на Кремль, либо пытается намекнуть ЕС, что за проживающих на неконтролируемых территориях «недочеловеков» вступаться не стоит.

Федеральный архив Германии Мюнхенский сговор

Заявления Штайнмайера и Эро

Глава МИД Германии Штайнмайер в первый же день заявил, что, несмотря на немалое количество встреч и плотное обсуждение ситуации в Донбассе с украинской стороной, существенного прогресса он не замечает: «Только что мы говорили с президентом Украины Петром Порошенко и пришли к согласию, что с февраля этого года, к сожалению, мы проводили много переговоров — в Москве, Киеве, Минске, других местах, но все же прогресс Минских соглашений, если по правде говорить, оказался улиткой в этом году и достаточно медленной улиткой, которая двигается не быстро», — заявил немецкий дипломат во время брифинга для прессы в среду.

В свою очередь его французский коллега Жан-Марк Эро разделил выполнение Минских соглашений на ряд стадий:

1. Прекращение огня и отвод войск: «Отвечая на ваш вопрос, хочу сравнить этот процесс со строительством дома. И сейчас мы закладываем фундамент. Речь идет о прекращении огня, конечно, об отводе войск в трех пилотных зонах, который я упоминал, говоря о следующей неделе. К этому также добавляется законопроект о местных выборах в Донбассе, а также о спецстатусе».

2. Принятие закона о выборах и спецстатусе: «Утверждение Радой упомянутых мною закона о выборах и спецстатусе, а также происходит расширение пилотных зон, отвод и сохранение под контролем тяжелого вооружения, осуществляются шаги по обеспечению доступа наблюдателей к территориям Донбасса, происходит создание продвинутых баз ОБСЕ».

3. Сами выборы: «Третьим этапом будет утверждение Верховной радой даты проведения выборов, завершение конституционной реформы, принятие законов об амнистии, одновременно и параллельно разведения войск по всей линии фронта, создание новых пропускных пунктов, освобождение заложников, окончание выведения войск и полный доступ к границе».

Министры заявили, что отвод войск не будет осуществляться сразу по всей линии соприкосновения. Жан-Марк Эро сообщил, что на следующей неделе надеется на подписание соглашения о трёх пилотных зонах, в которых отвод войск будет обкатан — с тем, чтобы потом отмасштабировать его на остальные районы.

Отдельным пунктом Штайнмайер и Эро остановились на вопросе Крыма, заявив, что не собираются признавать легитимность крымского референдума о присоединении к России.

Протесты

Визит глав дипломатических ведомств Германии и Франции на Украину сопровождался рядом протестных акций. Основным требованием протестующих было скорейшее освобождение пленных.

В Киеве 14 сентября родственники пленных провели пикетирование посольств Франции и Германии. Сотрудники немецкого посольства пообещали участникам протеста передать их требования и обращение Штайнмайеру. На следующий день акцией протеста встретили дипломатов в Краматорске в «украинском Донбассе». Здесь пикетчикам снова не удалось пообщаться с европейскими политиками.

Следует отметить, что в Краматорске требования пикетчиков были смешанными. Часть людей просила поспособствовать освобождению пленных, другие выражали протест против предоставления Донбассу особого статуса. Известный украинский пропагандист Дмитрий Тымчук предпочёл сообщить на своём ресурсе «Инфосопротивление» только о требованиях второй части протестующих, как и ряд центральных СМИ Украины.

Украинские политики

Президент Украины Пётр Порошенко первым делом заявил европейским дипломатам, что это Россия не соблюдает Минские соглашения по Донбассу. «Россия не демонстрирует никакого прогресса в выполнении Минских договоренностей, поэтому вопрос санкций является очень важным. И санкции не только из-за Минска, а из-за нелегальной аннексии Крыма, из-за агрессии на востоке Украины, из-за присутствия российских войск», — отметил он буквально «с порога».

В ответ глава МИД Германии заявил, что он и его коллега уехали из Москвы с чётким обещанием: с 15 сентября в Донбассе наступает семидневный режим прекращения огня. Впрочем, в Кремле дипломатов уже поправили. «В такой формулировке Москва не могла обещать, так как она не является участником этого конфликта», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После того как западные дипломаты подтвердили продление санкций против России, президент Украины поблагодарил их через Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своём выступлении перед главами МИД Франции и Германии фактически повторил тезисы своего политического патрона — Порошенко: «Ситуация на востоке страны остается тяжелой, она требует постоянной работы. Мы полностью привержены выполнению мирного плана. Украина сделала ряд шагов, которые были необходимы для того, чтобы обеспечить этот прогресс, но РФ ничего не делает, чтобы вывести свои войска, забрать свое вооружение — сотни единиц боевой техники. Вопрос идет и о восстановлении контроля над границей Украины при посредничестве ОБСЕ. Есть много задач, которые мы должны решать».

»И на Западе, и президент Украины утверждают, что Минским договоренностям нет альтернативы. Надо думать о том, каким образом можно их выполнять, если это невозможно, тогда думать о том, какие возникают угрозы. Тогда президент пошел на согласование всех элементов, которые создает этот пакет. А то, что на нынешнюю власть будет усиливаться давление с тем, чтобы Украина начала выполнять эти договоренности, так как это понимают в Берлине, Париже и не только, это было вполне ожидаемо», — комментирует ход визита экс-глава МИД Украины Константин Грищенко в эфире телеканала «112.Украина».

Первый заместитель спикера Верховной рады Украины Ирина Геращенко, которая является активным переговорщиком по Донбассу от Киева, уже заявила, что Украина не собирается предоставлять особый статус Донбассу (т.е. фактически перечеркнула весь двухдневный визит Эро и Штайнмайера): «Я реалист и хочу вам сказать, что сегодня никаких предпосылок для того, чтобы завтра такая дискуссия в парламенте состоялась, нет. У нас продолжаются ежедневные нарушения «режима тишины», у нас не выполнен ни один пункт Минских договоренностей, у нас заблокировано освобождение заложников и доступ гуманитарных миссий на оккупированные территории, и также у нас в политической подгруппе, где обсуждаются модальности возможных выборов, ни по одной из модальностей нет достижений».

А глава так называемлй Донецкой военно-государственной администрации (подчиняется Киеву) Павел Жебривский в ответ на слова европейских дипломатов выдвинул ряд встречных условий:

«Особый статус для Донбасса может быть только в виде децентрализации и формирования объединенных самоуправляющихся общин. По всей Украине, чтобы все общины в нашей стране имели такой статус. И этим мы сейчас активно занимаемся. Без вывода российских войск, без разоружения, без заведения на ту территорию совместных патрулей украинской полиции и представителей ОБСЕ для поддержания правопорядка, без восстановления в той части закона и права, разговоры о выборах — неприемлемы. Мы не допустим легитимизации российских наемников на этой территории», — заявляет чиновник.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин постарался примирить украинских политиков и экспертов с зарубежными гостями: «Они [Штайнмайер, Эро — Ред.] понимают, что нужно продвигаться политическим путем и путем освобождения заложников. Без этих компонентов ничего не будет. Это они имеют в виду, говоря о параллельности. Они не заставляют нас… Поэтому сейчас нужно идти шагами от разграничения, усиливая ОБСЕ, достигнув того, что ОБСЕ реально будет контролировать ситуацию, что ОБСЕ выйдет на границу, и тогда мы будем говорить о каком-то прогрессе в безопасности», — объяснял он позицию зарубежных гостей журналистам в Краматорске.

Народный депутат Украины и экс-журналист Мустафа Найем достаточно резко оценил заявления глав МИД Германии и Франции, сделанные в ходе визита в Киев. По мнению политика, ЕС просто не понимает, что происходит в Донбассе: «Глава МИД Франции считает, что режима «тишины» вполне достаточно, чтобы Украина согласилась на изменение Конституции, амнистию, предоставление специального статуса и что самое главное — проведение выборов на оккупированных территориях. Перевожу: это означает, что мы должны провести выборы в Донецке при открытых и не контролируемых границах, продолжающихся поставках российского оружия и в присутствии российских офицеров. Достаточно лишь, чтобы на какое-то время они перестали убивать наших солдат и стрелять по нашим городам», — возмущается политик. При этом депутат не гнушается демонстрировать откровенный шовинизм и социальный расизм: «По сути предлагается приравнять среднестатистического офицера-десантника из Псковской области или уголовника из Енакиево с мобилизованным солдатом ВСУ». По сути, депутату не приходит в голову, что с точки зрения гражданских прав солдат ВСУ ничем не отличается от жителя Енакиево, даже если он — уголовник.

Эксперты

Негодуют не только политики. «Еще никогда ЕС не выглядел таким неубедительно беспомощным, — заявляет политолог Виталий Кулик. — Нам предложили обменять сохранение страны и перспективу мира на «заверения» в перемирии, которые Россия тут же и дезавуировала. Ни одного стоящего предложения. Сплошное блеяние об «угрозах европейской безопасности». Больше всего «порадовал» один французский дипломат, который во время визита в Краматорск оф-рекордс предложил найти формат «уживаться» с «русским миром». Спасибо, господа…«

Самым лучшим описанием для происходящего в так называемом патриотическом сегменте экспертного сообщество было бы определение «коллективная истерика». Политический эксперт Юрий Романенко, не размениваясь на мелочи, охарактеризовал визит европейских дипломатов как второй Мюнхенский сговор: «Франция и Германия традиционно шьют осенью очередной Мюнхенский сговор… Так сдавали Чехословакию в 1938 году. И сегодня на манеже все те же. Мы должны послать Германию и Францию и готовиться к худшим временам. Мы не выиграем ничего, если примем эти условия. Наоборот, мы получим гарантированные страдания и разрыв нашего государства».

Политолог Василий Стоякин утверждает, что на этой неделе в Киев приезжали «сбитые лётчики» и вполне вероятно, что отчитываться о миротворческом процессе в Донбассе Киеву в следующий раз придётся уже не перед ними. А возможно и в ином формате: «Нынешний визит Штайнмайера и Эро — предпоследняя попытка обеспечить достижение мира в Украине нынешним составом нормандской четверки. Потому что осенью уходит Обама, давший отмашку на Минск (правда, он же дал отмашку и на начало войны). В апреле будут президентские выборы во Франции, а в августе — в Германии. Так что для нынешнего состава четверки время стремительно уходит, и продление Минска ещё и на следующий год выглядит крайне нежелательным — надо уже предъявлять результаты, а где они?«

С выборами связывают визит Штайнмайера и и Эро и другие эксперты.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в комментарии для портала УНН: «Для многих стран тему Донбасса хотелось бы завершить до выборов. То, насколько министры Франции и Германии хотят эту тему завершить или хотя бы отчитаться, очевидно, толкает их ехать в Киев, и не только. Как известно, Штайнмайер две недели назад был в Москве… Последние рейтинги, которые демонстрирует Меркель, свидетельствуют о том, что она теряет свой авторитет, и многие связывают это с тем, что не удается в том числе уладить конфликт, который происходит между Россией и Украиной. Есть момент президентских выборов в Соединенных Штатах, где тоже многие, и Россия в том числе, считали, что до конца своего срока Обама захочет показать какой-то прогресс».

Политолог Вадим Карасёв в комментарии порталу «Страна.ua»: «У немцев и французов начинается период избирательных кампаний. Им надо, чтобы Минские соглашения были выполнены, им надо спасти нормандский формат, и чтобы они поставили «галочку», что они справились с конфликтом на востоке Украины. Однако, шансы на то, что все будет принято, слабые. Мы видим заявление Ирины Геращенко, что сначала надо освободить заложников и политических заключенных, то есть затягивается и затягивается процесс очередными торгами».

Политолог Владимир Грановский заявляет о том, что зарубежное посредничество в текущем формате Украине скорее вредит: «Позволю себе высказать крамольную мысль — эти «помощники» нам нужны, как пятое колесо телеге. ЕС — импотенты, а США решают свои геополитические интересы на территории Евразийского континента, и есть все основания считать, что под видом борьбы с Россией США не даёт ЕС (Германии в первую очередь) стать мощным глобальным игроком. Собственно, повторяя историю первых двух мировых войн в прошлом столетии. И так по сути и без имён. Кто бы ни был президентом России (Путин) и Украины (Порошенко), я уверен, что если два президента без помощи посредников сели бы за стол переговоров за закрытыми дверьми, то решение было бы найдено уже давно. Но количество благодетелей с двух сторон и за кордоном зашкаливает. Все хотят помочь, и все имеют свой интерес. А что касается Украины, так у нас ещё есть безответственный депутатский корпус, который не даёт президенту шанса решить этот конфликт. Короче, Украина и Россия, несмотря на все негативные обстоятельства конфликта, способны сами решить все спорные вопросы и без внешней помощи, а наша Верховная рада должна понять, что президенту нужно помогать, а не ловить блох в его намерениях найти решение. Но это при условии, конечно, что наши верховные депутаты хотят сохранить целостность Украины и жизни ни в чем не повинных солдат, которые каждый день платят своими жизнями за тупость, корысть и жажду власти так называемых патриотов и оппозиционеров».

С этой точкой зрения (посредники преследуют в первую очередь свои интересы) согласен и политический эксперт Евгений Магда, хотя и смотрит на происходящее чуть иначе: «Франция и Германия как крупнейшие европейские государства заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе был прекращен. Вместе с тем их мало интересуют вопросы Украины, в первую очередь их интересуют собственные интересы. Именно поэтому они выбирают давление на более слабого участника конфликта, в данном случае на Украину, потому что называть ДНР и ЛНР полноценными участниками конфликта нельзя, поскольку за ними стоит Россия. Но не стоит драматизировать прозвучавшие во время встречи призывы. Призывать они могут неоднократно, но это не означает, что эти призывы будут находить отражение в деятельности украинской власти».