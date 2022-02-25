Петропавловск-Камчатский, 25 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На Камчатке вынесен приговор в отношении заместителя начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». Её признали виновной в халатности, повлекшей смерть малолетнего от укусов безнадзорных собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

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На женщину были возложены обязанности по контролю и отлову безнадзорных животных. Судом и следствием установлено, что она исполняла их недобросовестно и небрежно. Это привело к увеличению популяции бродячих собак.

В ноябре 2020 года в районе нежилой зоны морского порта стая собак напала на 8-летнего мальчика. От полученных ран ребёнок скончался на месте.

Чиновница свою вину не признала. Суд приговорил её к двум годам лишения свободы в колонии поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Заводской Артемовского городского округа вечером 23 февраля на ребёнка напала стая бездомных собак — возбуждено уголовное дело.