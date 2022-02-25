Кострома, , 11:52 — REGNUM В Костромской области за минувшие сутки выявлено 998 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Плакат © Наталья Диева

Как ранее писало ИА REGNUM, основной подъём заболеваемости в регионе начался с 25 января. 11 февраля суточное число случаев COVID-19 превысило тысячу и держалось на этом уровне до настоящего момента.

Максимальное значение в период пятой волны «омикрона» пришлось на 13 февраля, тогда инфекцию диагностировали у 1083 костромичей. Для сравнения, на пике четвёртой волны в сутки фиксировалось максимум 208 случаев. В целом, прирост заражений в области снижается на протяжении последних 10 дней.

Такая же тенденция прослеживается в детских коллективах. За месяц количество школьников и воспитанников детских садов, отправленных по домам из-за ОРВИ, снизилось в 4,6 раза.

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